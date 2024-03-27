Закиров Харис Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиров Харис Закирович

Закиров Харис Закирович

Место рождения

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Мухаметкаримов Мухаметзакир

Мать: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Саима Первая Жена

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.