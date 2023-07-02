Курвяков Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти19.01.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Курвяков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Курвяков Фёдор? Алексеевич?
Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна
Арест
06.10.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеблыкина Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1933
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область