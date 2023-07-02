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Курвяков Алексей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

19.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Курвяков Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Курвяков Фёдор? Алексеевич?

Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна

Арест
06.10.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеблыкина Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Курвякова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курвякова Мария Игнатьевна

Смерть
19.01.1933
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область