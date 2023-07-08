Бирюков Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
29.01.1852
Дочь: Бирюкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна
Рождение ребёнка
12.06.1853
Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна
Рождение ребёнка
23.05.1855
Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно