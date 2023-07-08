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Бирюков Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Бирюков Карп Каллиникович

Мать: Бирюкова София Гордеевна

Рождение ребёнка
29.01.1852

Дочь: Бирюкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1853

Сын: Бирюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Сын: Бирюков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Агриппина Макаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Агриппина Макаровна

Смерть
Неизвестно
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