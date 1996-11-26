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Харитонов Евгений Маркелович

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Место рождения

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: Харитонов Маркел Кузьмич

Мать: Харитонова Зоя Михайловна

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.10.1955

Жена: Харитонова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
23.11.1956

Сын: Харитонов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
06.07.1958

Дочь: Харитонова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
24.09.1959

Сын: Харитонов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
30.09.1970

Дочь: Белова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
26.11.1996
Причина смерти: рак лёгких.
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