Харитонов Евгений Маркелович
Место рождения
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Бракосочетание
17.10.1955
Рождение ребёнка
23.11.1956
Сын: Харитонов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
06.07.1958
Дочь: Харитонова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.09.1959
Сын: Харитонов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
30.09.1970
Дочь: Белова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Никифоровна
Смерть
26.11.1996
Причина смерти: рак лёгких.