Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Иван Титович
Мать: Елена Харитоновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Иван Титович, 53 года, и жена его Елена Харитоновна, 49 лет. У них дети Дмитрий, 23 года, Григорий, 13 лет, Дмитрий, 6 лет, Акулина, 11 лет, Акулина, 8 лет,... Показать все
Смерть
После 1719