Галактионова Наталья Сергеева
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1760
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Жена купца
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Галактионова) Прасковья Прохорова
Отец ребёнка: Галактионов Прохор Афанасьев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Галактионова) Прасковья Младшая Прохорова
Отец ребёнка: Галактионов Прохор Афанасьев