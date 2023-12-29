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Галактионова Наталья Сергеева

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1760

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Жена купца
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Галактионова) Прасковья Прохорова

Отец ребёнка: Галактионов Прохор Афанасьев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Галактионова) Прасковья Младшая Прохорова

Отец ребёнка: Галактионов Прохор Афанасьев

Смерть
1788

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