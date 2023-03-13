Шишкина (Башмакова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Из метрики о браке
Бракосочетание
11.07.1882
Из метрики о браке Ф93 О1 Д1446 С481 запись 13
Рождение ребёнка
05.02.1886
Отец ребёнка: Шишкин Сергей Иванович
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1616 С340 з14м
Смерть
Неизвестно