Шишкина (Башмакова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Башмакова) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Из метрики о браке
Бракосочетание
11.07.1882

Муж: Шишкин Сергей Иванович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о браке Ф93 О1 Д1446 С481 запись 13
Рождение ребёнка
05.02.1886

Сын: Шишкин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Шишкин Сергей Иванович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1616 С340 з14м
Смерть
Неизвестно
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