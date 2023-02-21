Егорова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1973
Отец: Ефимов Николай Иванович
Мать: Ефимова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1995
Дочь: Цыганкова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.2001
Дочь: Егорова Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно