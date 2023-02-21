Егорова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1973

Отец: Ефимов Николай Иванович

Мать: Ефимова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1995

Дочь: Цыганкова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Алексеевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.10.2001

Дочь: Егорова Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Алексеевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Геннадий Алексеевич

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