Помыкалова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Помыкалов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Помыкалов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыкалов Илья Иванович

Отец ребёнка: Помыкалов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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