Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.06.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.06.1891 Вилина Акилина Андреевна Вилина отец отставной рядовой Андрей Васильевич Вилина мать жена Александра Георгиевна Вилина крестьянин Федор Ефимович Вилина жена солдат... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно