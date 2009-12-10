Пронин Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1935

Дата смерти

10.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1958

Дочь: Аулова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Пронина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1961

Дочь: Ключникова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пронина Валентина Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Валентина Дмитриевна

Смерть
10.12.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)