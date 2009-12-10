Пронин Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1935
Дата смерти10.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1958
Дочь: Аулова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Пронина Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.1961
Дочь: Ключникова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пронина Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2009