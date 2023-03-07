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Копылов Тит Иванович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Копылов Иван Михайлович

Мать: Копылова Анастасия Ивановна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1702

Сын: Копылов Петр Титович

Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Копылова Евдокия Титовна

Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Копылов Иван Титович

Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Пелагея Исаевна

Смерть
Неизвестно
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