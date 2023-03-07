Копылов Тит Иванович
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Рождение ребёнка
1702
Сын: Копылов Петр Титович
Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Копылова Евдокия Титовна
Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Копылов Иван Титович
Мать ребёнка: Копылова Пелагея Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Пелагея Исаевна
Смерть
Неизвестно