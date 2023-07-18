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Хмелёва (Верейкина) Мария Фёдоровна
Хмелёва (Верейкина) Мария Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1936
Пол
Женский
Отец
Верейкин Фёдор Николаевич
1907 г.р.
Мать
Верейкина (Полетаева) Мария Петровна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936
Отец:
Верейкин Фёдор Николаевич
Мать:
Верейкина Мария Петровна
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