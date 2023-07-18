Хмелёва (Верейкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва (Верейкина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936

Отец: Верейкин Фёдор Николаевич

Мать: Верейкина Мария Петровна

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