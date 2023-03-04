Татьяна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Осипова

Татьяна Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Михайла Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close