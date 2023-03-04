Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Михайла Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно