Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Перцева Людмила Анатольевна
Перцева Людмила Анатольевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Новошахтинск
, город Новошахтинск, Ростовская область
Дата рождения
13.03.1983
Пол
Женский
Отец
Перцев Анатолий Георгиевич
1955 г.р.
Мать
Лавриненко Антонина Михайловна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983
Отец:
Перцев Анатолий Георгиевич
Мать:
Лавриненко Антонина Михайловна
Новошахтинск
, город Новошахтинск, Ростовская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия