Чеботарева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарева Наталья Ивановна

Чеботарева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чеботарев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чеботарев Иуда Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чеботарев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чеботарев Петр Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close