Чеботарева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чеботарев Матвей Иванович
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно