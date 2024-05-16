Параскева Алексеевна 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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