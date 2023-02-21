Болотина Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Екатерина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1852

Муж: Болотин Дмитрий Гурович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Болотин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Сын: Болотин Гурий Дмитриевич

Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Болотин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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