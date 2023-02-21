Болотина Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Болотин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Болотин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Болотин Дмитрий Гурович
Смерть
Неизвестно