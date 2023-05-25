Не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сангуров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангурова Добрынина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангуров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангуров Степан Александрович

Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангуров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан