Не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сангуров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангурова Добрынина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангуров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангуров Степан Александрович
Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангуров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Сангуров Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан