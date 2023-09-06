Приземин Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриземин Федор Александрович

Приземин Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1956

Сын: Приземин Николай Федорович

Мать ребёнка: Приземина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приземин Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close