Хвостикова Акулина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти14.02.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Щербакова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Савва Дмитриевич
Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1868