Хвостикова Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

14.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Щербакова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хвостиков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Дмитрий Иванович

Смерть
14.02.1868
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