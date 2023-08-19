Ахмылина (Воронова) Марфа Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1906
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Ахмылина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ахмылин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
?.04.1918
Дочь: Ахмылина Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич
Смерть
Неизвестно