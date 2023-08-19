Ахмылина (Воронова) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина (Воронова) Марфа Фёдоровна

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
16.04.1906

Муж: Ахмылин Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Ахмылина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ахмылин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
?.04.1918

Дочь: Ахмылина Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Ахмылин Тимофей Никитич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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