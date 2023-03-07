Пономарев Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Степан Емельянович

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пономарев Николай Степанович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Степановна

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Смерть
Неизвестно
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