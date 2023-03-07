Пономарев Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пономарев Николай Степанович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Степановна
Мать ребёнка: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Смерть
Неизвестно