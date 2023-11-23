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Любовь Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексий Кузмин

Мать: Матрона Михайлова

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Николай Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Троицкая) Александра Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов

Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Троицкий Иван Николаев

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Троицкая) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов

Смерть
Неизвестно

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