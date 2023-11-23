Любовь Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексий Кузмин
Мать: Матрона Михайлова
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Троицкая) Александра Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов
Рождение ребёнка
09.06.1850
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Троицкая) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванов
Смерть
Неизвестно