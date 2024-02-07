Измалков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измалков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измалков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Измалкова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична Плахих

Беломестная, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измалков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична Плахих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измалкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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