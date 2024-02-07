Измалков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Измалков Василий
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Измалкова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична Плахих
Беломестная, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измалков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична Плахих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измалкова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно