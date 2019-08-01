Кретов Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 11.09.1937
Дата смерти?.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 25.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кретова Валентина Тадеушовна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
?.08.2019