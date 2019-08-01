Кретов Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретов Геннадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 11.09.1937

Дата смерти

?.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 25.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кретова Валентина Тадеушовна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
?.08.2019
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