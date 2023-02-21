Цхведиани (Дубнова) Юлия Александровна (Израйловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхведиани (Дубнова) Юлия Александровна (Израйловна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Дубнов Израиль Исаакович

Мать: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Рождение ребёнка
10.05.1979

Сын: Цхведиани Владимир Гивиевич

Отец ребёнка: Цхведиани Гиви Давидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Бабков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Бабков Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабков Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цхведиани Гиви Давидович

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