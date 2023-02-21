Цхведиани (Дубнова) Юлия Александровна (Израйловна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
10.05.1979
Сын: Цхведиани Владимир Гивиевич
Отец ребёнка: Цхведиани Гиви Давидович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Бабков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Бабков Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно