Онацко (Онацко) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онацко (Онацко) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1932

Дочь: Войтенко Мария Степановна

Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович

Рождение ребёнка
28.09.1936

Сын: Онацько Николай Степанович

Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Щёчка Наталья

Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онацко Степан Степанович

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