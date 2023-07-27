Онацко (Онацко) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1932
Дочь: Войтенко Мария Степановна
Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1936
Сын: Онацько Николай Степанович
Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Щёчка Наталья
Отец ребёнка: Онацко Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно