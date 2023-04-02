Алтынбай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Алтынбаев Асылгозя Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алтынбаев Байгузя Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Алтынбаев Минлигузя Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Алтынбаев Минлиблат Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Алтынбаев Асылбай Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтынбаев Асылкай Алтынбаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно