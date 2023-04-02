Алтынбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтынбай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Алтынбаев Асылгозя Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Алтынбаев Байгузя Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Алтынбаев Минлигузя Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Сын: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Алтынбаев Минлиблат Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Алтынбаев Асылбай Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтынбаев Асылкай Алтынбаевич

Мать ребёнка: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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