Мамаев Михаил Пантелемонович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Минидора Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Соломона Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Марфа
Призыв на военную службу
1843
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1843