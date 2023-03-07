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Мамаев Михаил Пантелемонович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамаев Пантелей Пантелемонович

Мать: Мамаева Наталия Павлова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Минидора Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Марфа

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Соломона Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Марфа

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
1843
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Марфа

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1843
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