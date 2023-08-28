Крушинская Екатерина Алексеева

Крушинская Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Крушинский Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Агрофена Дмитриева
Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно