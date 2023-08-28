Крушинская Екатерина Алексеева

Крушинская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушинская Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Крушинский Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Агрофена Дмитриева

Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Крушинский Дмитрий Алексеев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Дмитрий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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