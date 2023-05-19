Зуева Мария Панфиловна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Панфил
Мать: не указана
Россия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман
Рождение ребёнка
29.05.1918 ст.
Сын: Зуев Павел Петрович
Отец ребёнка: Зуев Петр Спиридонович
Россия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман
Бракосочетание
До 1918
Смерть
Неизвестно