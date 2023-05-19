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Зуева Мария Панфиловна

Место рождения

Россия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфил

Мать: не указана

Россия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман
Рождение ребёнка
29.05.1918 ст.

Сын: Зуев Павел Петрович

Отец ребёнка: Зуев Петр Спиридонович

Россия, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Чикман
Бракосочетание
До 1918

Муж: Зуев Петр Спиридонович

Чикман, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Чикман, Верхотурский уезд, Пермская губерния