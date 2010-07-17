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Шершнёв Артём Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2010

Отец: Шершнев Сергей Валерьевич

Мать: Березина Ксения Александровна