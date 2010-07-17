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Шершнёв Артём Сергеевич
Шершнёв Артём Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Шершнев Сергей Валерьевич
1987 г.р.
Мать
Березина Ксения Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2010
Отец:
Шершнев Сергей Валерьевич
Мать:
Березина Ксения Александровна
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