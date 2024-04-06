Снежко Каллиник Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Снежко Федор
Бракосочетание
20.01.1824
Жена: Снежко Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
26.04.1829
Мать ребёнка: Снежко Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снежко Прокофий Каллинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снежко Афанасий Каллинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снежко Кондрат Каллинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно