Снежко Каллиник Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежко Каллиник Федорович

Место рождения

Орехов

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Снежко Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1824

Жена: Снежко Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
26.04.1829

Сын: Снежко Иван Каллинович

Мать ребёнка: Снежко Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Снежко Стефан Каллинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежко Прокофий Каллинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежко Максим Каллинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежко Афанасий Каллинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежко Кондрат Каллинович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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