Зворыгина (Желнина) Матрона Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина (Желнина) Матрона Степанова

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Около 1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Желнин Степан Яковлев

Мать: Желнина Стефанида Иванова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мырмыги, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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