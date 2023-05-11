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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Герасимов Никифор
Мать
Дарья Кирилловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Герасимов Никифор
Мать:
Дарья Кирилловна
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