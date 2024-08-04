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Макаров Афанасий Федорович

Место рождения

Темная Горная, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Макаров Федор Силавич

Мать: скрыто настройками приватности

Темная Горная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Виктор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Маргарита Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1928

Сын: Макаров Валентин Афанасьевич

Мать ребёнка: Полыгалова Анна Григорьевна

Темная Горная, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1952

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