Макаров Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Макаров Федор Силавич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Маргарита Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1928
Сын: Макаров Валентин Афанасьевич
Мать ребёнка: Полыгалова Анна Григорьевна
Смерть
1952