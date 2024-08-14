Аграфена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федоров
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталия Егорова
Отец ребёнка: Егор Федоров
Смерть
Неизвестно