Аграфена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федоров

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталия Егорова

Отец ребёнка: Егор Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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