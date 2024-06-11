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Сечкова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957

Отец: Ксензов Петр

Мать: Ксензова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сечкова Алёна (Елена) Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сечков Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Скамейко Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сечков Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
27.11.1983

Сын: Сечков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сечков Владимир Валентинович

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