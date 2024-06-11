Сечкова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957
Отец: Ксензов Петр
Мать: Ксензова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сечкова Алёна (Елена) Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скамейко Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1983
Сын: Сечков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сечков Владимир Валентинович