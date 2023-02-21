Никулин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Степан Васильевич

Никулин Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Микулин Василей Микулович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Микулин Мосей Степанович

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Никулин Афонасей Степанович

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никулин Яков Степанович

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Никулин Иван Степанович

Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Никулин Харитон Степанович

Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Подгородная волость, деревня Вахрушевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабожникова Феодора Степановна

Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close