Никулин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Микулин Василей Микулович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никулин Афонасей Степанович
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никулин Харитон Степанович
Мать ребёнка: Микулина Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Подгородная волость, деревня Вахрушевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабожникова Феодора Степановна
Мать ребёнка: Микулина Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микулина Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно