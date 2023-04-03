Журавлева (Ратникова) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Ратникова) Нина Константиновна

Место рождения

с.Мещанка, Семипалатинская обл., КССР, СССР

Дата рождения

27.05.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Мещанка, Семипалатинская обл., КССР, СССР
Бракосочетание
29.09.1970

Муж: Журавлев Игорь Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.10.1974

Сын: Журавлев Глеб Игоревич

Отец ребёнка: Журавлев Игорь Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург