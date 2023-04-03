Журавлева (Ратникова) Нина Константиновна
Место рожденияс.Мещанка, Семипалатинская обл., КССР, СССР
Дата рождения27.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Мещанка, Семипалатинская обл., КССР, СССР
Бракосочетание
29.09.1970
Рождение ребёнка
05.10.1974
Отец ребёнка: Журавлев Игорь Леонидович
Место жительства
Неизвестно