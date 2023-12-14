Мухмут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухмут

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люция

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Фарида Махмутовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1960

Дочь: Хафизова Суфия Махмутовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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