Михайлиди Кирксова Ирина Гергиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлиди Кирксова Ирина Гергиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1967

Отец: не указан

Мать: Кирксова Поблагуева Зоя Романовна

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