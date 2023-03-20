Елфимов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елфимов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Елфимов Иван
Мать ребёнка: Елфимова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Елфимов Павел
Мать ребёнка: Елфимова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елфимова Акулина
Смерть
Неизвестно