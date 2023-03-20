Елфимов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елфимов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Елфимов Иван

Мать ребёнка: Елфимова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Елфимов Павел

Мать ребёнка: Елфимова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимова Акулина

Смерть
Неизвестно
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