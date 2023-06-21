(Vahtra) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vahtra) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1885

Дата смерти

10.12.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1885

Отец: не указан

Мать: Vahtra Ingel

Смерть
10.12.1887