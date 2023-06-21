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(Vahtra) Maria
(Vahtra) Maria
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1885
Дата смерти
10.12.1887
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Vahtra (Kivi) Ingel
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1885
Отец: не указан
Мать:
Vahtra Ingel
Смерть
10.12.1887
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