Храмов Тимофей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Храмов Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Храмов Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева
Место жительства
1850
115 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Пелагея Матвеева
Смерть
Неизвестно