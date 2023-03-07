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Храмов Тимофей Дмитриев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Храмов Дмитрий

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Храмов Клемент Тимофеев

Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Храмов Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Храмов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Храмова Пелагея Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
115 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Пелагея Матвеева

Смерть
Неизвестно
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