Татьяна Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Долгий Андрей Минов

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.03.1867 ст.

Сын: Долгий Иаков Минов

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.01.1870 ст.

Дочь: Долгая Татиана Минова

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.07.1873 ст.

Сын: Долгий Гавриил Минов

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.

Сын: Долгий Никифор Минов

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.

Дочь: Долгая Феодора Минова

Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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