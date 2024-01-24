Татьяна Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Долгий Андрей Минов
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Рождение ребёнка
19.03.1867 ст.
Сын: Долгий Иаков Минов
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Рождение ребёнка
09.01.1870 ст.
Дочь: Долгая Татиана Минова
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Рождение ребёнка
13.07.1873 ст.
Сын: Долгий Гавриил Минов
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.
Сын: Долгий Никифор Минов
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.
Дочь: Долгая Феодора Минова
Отец ребёнка: Долгий Мина Кириллов
Смерть
Неизвестно