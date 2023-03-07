Сырчина (Жигалова) Екатерина Емельянова
Место рождения
Дата рождения24.12.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1794
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сырчин Прокопий Георгиевич
Отец ребёнка: Сырчин Егор (Георгий) Дмитриев
Рождение ребёнка
25.05.1825
Дочь: Шипечева Федосия Егоровна
Отец ребёнка: Сырчин Егор (Георгий) Дмитриев
Шипечевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно