Сырчина (Жигалова) Екатерина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Жигалова) Екатерина Емельянова

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Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.12.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1794

Отец: не указан

Мать: Родыгина Екатерина Порфирьева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сырчин Прокопий Георгиевич

Отец ребёнка: Сырчин Егор (Георгий) Дмитриев

Рождение ребёнка
25.05.1825

Дочь: Шипечева Федосия Егоровна

Отец ребёнка: Сырчин Егор (Георгий) Дмитриев

Шипечевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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