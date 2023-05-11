Гузов Ермак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузов Ермак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Правсковья Ермаковна

Мать ребёнка: Луция Силовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Ермаковна

Мать ребёнка: Луция Силовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луция Силовна

Смерть
Неизвестно