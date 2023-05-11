Гузов Ермак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Правсковья Ермаковна
Мать ребёнка: Луция Силовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Ермаковна
Мать ребёнка: Луция Силовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луция Силовна
Смерть
Неизвестно