Сиразитдин Галикей углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиразитдин Галикей углы

Сиразитдин Галикей углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Галикей Мингликай углы

Мать: Шарифа

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Багаутдин Сиразитдин углы

Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гилязитдин Сиразитдин углы

Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гимазитдин Сиразитдин углы

Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гайшабика Сиразитдин кызы

Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гильман Сиразитдин

Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галия Хайбулла кызы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close