Сиразитдин Галикей углы
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Галикей Мингликай углы
Мать: Шарифа
Рождение ребёнка
1830
Сын: Багаутдин Сиразитдин углы
Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гилязитдин Сиразитдин углы
Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гимазитдин Сиразитдин углы
Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гайшабика Сиразитдин кызы
Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гильман Сиразитдин
Мать ребёнка: Галия Хайбулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галия Хайбулла кызы
Смерть
Неизвестно